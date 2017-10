Werkstraf voor André S. na bedreigen en stalken eigenaar brasserie Heeten

André S. (55) uit Rotterdam was vervelend. De uitbater vroeg hem de zaak te verlaten, maar later keerde hij terug. Nadat hem een biertje geweigerd werd, ontstond de woordenwisseling.

Probleemdrinker

S. is een voormalige Heetenaar en bezoekt vrijwel wekelijks zijn moeder in het dorp. Hij is ook een probleemdrinker, al zag hij dat probleem zelf niet. Ondanks de tien tot vijftien halveliters bier die hij dagelijks wegtikte, voelde hij zich er niet slecht bij, zei hij de rechter. Inmiddels is hij van de drank af. Bedreigend had hij absoluut niet willen zijn. ,,Ik zei dat ik net terug kwam uit Kongo waar ze de mensen de keel doorsnijden. Het was een grapje.'' De bedreigende mails waren omdat hij meende dat de uitbater hem zijn excuses moest aanbieden.