Wethouder met de billen bloot na onrust rond Raalter sociaal werkbedrijf: hoe ging het mis bij De Productie?

In het najaar van 2021 treedt de dagelijkse leiding van De Productie naar buiten over een reeks ergernissen, conflicten en aanvaringen rond het sociale werkbedrijf, dat wordt gefinancierd door de gemeente. In een brief van zes pagina's aan de gemeenteraad laat de leiding van De Productie er geen misverstand over bestaan: ze is boos op de gemeente Raalte en ongerust over de toekomst van het sociale werkbedrijf.