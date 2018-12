Dat blijkt na afloop van de eerste drie jaar van het gemeentelijke project, dat opereert onder de vlag van de Stichting Werk Raalte.

Raalte besloot drie jaar geleden inwoners die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening zelf aan werk in de buurt te helpen. Voorheen werd die taak uitgevoerd door aan Larcom, Sallcon en Wezo. Uitgangspunt waren de voordelen die dat met zich meebracht, zoals het vinden van werk in de buurt en een nabij aanspreekpunt in een kleine organisatie. Daarnaast zouden de kosten dalen voor de uitvoering van de wet. Volgens de gemeente was dat nodig, omdat ook het rijk de bijdrage voor de uitvoering van wet naar beneden bijstelde.

Drie jaar later blijkt dat het tekort op de uitvoering veel kleiner is dan vier jaar geleden, toen het traject nog werd uitbesteed. Bij de Stichting Raalte Werkt werken ongeveer 190 medewerkers. Hiervan hebben er ongeveer zeventig een beschutte werkplek, zestig werken in het groen bij de afdeling Beheer en Onderheid van de gemeente, de overigen zijn gedetacheerd bij reguliere werkgevers.

Quote Meer mensen vinden een geschikte werkplek en de kosten zijn lager’’ Jacques van Loevezijn, Wethouder gemeente Raalte