Wethouder trots op zelfstandig Sportbedrijf Raalte

Verzelfstandiging van het gemeentelijk sportbedrijf moest leiden tot kostenbesparingen. Is dat gelukt?

,,In twee achtereenvolgende collegeperiodes moest op sport eerst vier ton, en vanaf 2014 nog eens 340.000 euro worden bezuinigd. Die enorme besparingen zijn gerealiseerd. Onder andere door verzelfstandiging van het Sportbedrijf, maar bijvoorbeeld ook dankzij de inzet van de Vrienden van de Tippe bij de exploitatie van het Heinose zwembad, en het onderhoud van het groen langs de sportvelden door de clubs zelf. Het Sportbedrijf doet het prima, weet rond te komen met de budgetten. In 2015 is er zelfs 150.000 euro overgehouden, en in 2016 nog zo'n 80.000 euro. Dat geld kan het Sportbedrijf op de spaarrekening zetten, als buffer voor tegenvallers. Bijvoorbeeld als het bezoek aan zwembad De Tippe ver achterblijft als het zomerweer eens ècht heel slecht is.''

Het sportbedrijf telt circa 35 vaste medewerkers. Maar die zijn nog steeds in dienst van de gemeente. Hoe kan dat?

Vanuit de buurtdorpen wordt nog wel eens jaloers gekeken naar Nieuw Tijenraan, waar twee sporthallen verrijzen en een overdekt zwembad. Is dat terecht?

Wat merken de sporters van de verzelfstandiging?

,,In principe niets. De sportfaciliteiten in onze gemeente zijn op orde. AV Salland heeft een kleine sprintbaan, Heeten heeft kunstgras, volgend jaar wordt het laatste kunstgrasveld aangelegd in Mariënheem. Ook krijgt SMHC dan een extra hockeyveld. Het Sportbedrijf biedt verenigingen ook ondersteuning. Zo wordt Rohda Raalte geadviseerd over het opknappen van de accommodatie. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en beweging, van jong en oud, via 'Raalte Gezond'. Mensen van het Sportbedrijf hebben nu ook weer meegewerkt aan de eerste 'Samen Actief Dag' voor 55-plussers in Tijenraan op vrijdag 15 september. Wist je dat de sportdeelname in de gemeente Raalte het hoogste van Overijssel is? Daar mogen we best trots op zijn!''