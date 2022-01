Wethouder Van Loevezijn (CDA) overleeft motie van wantrouwen in dossier over sociaal werkbedrijf Raalte

De relatie tussen de gemeente en De Productie is al maanden bekoeld, nadat het gemeentebestuur taken weghaalde bij het werkbedrijf en later de directeur per direct ontsloeg. Recent werd duidelijk dat wethouder Van Loevezijn maandenlang de raad niet informeerde over de problemen achter de schermen. Ook konden vele beloftes van de wethouder over het ontplooien van nieuwe activiteiten binnen het sociale werkbedrijf gauw de prullenbak in.