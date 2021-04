Wethouder Wagenmans zwijgt over Strunk Raalte en overleeft motie van wantrouwen ternauwernood

Strenge regelge­ving vanuit Waterschap staat recreatie en toerisme bij Overijs­sels Kanaal in Raalte in de weg

10 april Recreëren bij het Overijssels Kanaal. Vele Raaltenaren zien het voor zich, maar het is er na jaren discussiëren nog niet van gekomen. En dat blijft voorlopig nog even zo. Door strenge regelgeving vanuit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is er bar weinig mogelijk op, langs of in het Overijssels Kanaal.