Wethouders spreken veto uit als plannen N35 niet deugen

Wanneer er op 20 december in de dorpen langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal onvoldoende draagvlak is voor plannen op deze rijksweg, zal de bestuurlijke begeleidingsgroep niet schromen om deze uit te stellen.

Dat is de voornaamste conclusie na een symposium dat woensdag is gehouden in Mariënheem.

De wethouders Wout Wagenmans (Raalte) en Jelle Beintema (Hellendoorn) maken eventueel gebruik van hun vetorecht wanneer aangekondigde maatregelen ze niet zinnen. ,,Als er grote strubbelingen zijn, trappen we op de rem'', stelt Wagenmans. ,,We willen de vaart er graag in houden, want de verkeersveiligheid is enorm belangrijk, maar er moet wel voldoende draagvlak zijn.''

Actief betrokken

De vertegenwoordigers van de dorpen Laag Zuthem, Heino, Mariënheem en Haarle worden actief betrokken bij het proces. Gisteren gingen zij in Mariënheem met succes in discussie met afgevaardigden van Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en de gemeentes Raalte, Dalfsen en Hellendoorn. Eventueel haakt ook Plaatselijk Belang Hoonhorst aan, wanneer in de toekomst het kruispunt met de Hagenweg weer in beeld komt.

Rijkswaterstaat heeft zich bereid getoond om nader onderzoek te verrichten naar effecten van voorgenomen maatregelen op de N35. Zo worden de mogelijke gevolgen voor de veiligheid op parallelwegen en andere straten in de omgeving in kaart gebracht. Specifiek wordt gekeken naar de noodzaak om een nieuw kruispunt aan te leggen in Heino-Noord. Mogelijk volstaat het huidige kruispunt bij het voormalige pannenkoekenrestaurant. Ook richt Rijkswaterstaat de focus op mogelijkheden om de veiligheid op de twee gevaarlijke kruispunten bij Haarle te bevorderen.

Voet tussen de deur

Het is duidelijk dat de diverse groeperingen Plaatselijk Belang langs de N35 te elfder ure nog een voet tussen de deur hebben gekregen. Zij verenigden zich pas begin oktober in hun verzet tegen enkele maatregelen, maar hebben het inmiddels wel voor elkaar gekregen dat bestuurders de plannen serieus willen heroverwegen, al dan niet met het oog op naderende gemeenteraadsverkiezingen.