Wethouderschap laatste kunstje voor Breunissen (71)? ‘Op Stöppelhaene begon het balletje te rollen’

Bijzondere Muziekesta­fet­te na twee jaar terug in Heinose kerk: ‘Ondanks corona-afhakers een goed gevuld programma’

Heino is weer klaar voor de Muziekestafette. Na twee jaar coronapauze kunnen muzikanten uit het heel Salland hun kunsten weer vertonen in de Nicolaaskerk. Het evenement is uniek in Nederland. ,,Er is echt voor ieder wat wils.’’

28 september