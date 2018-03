Wie heeft vrijdagnacht de vechtpartij gezien op de Grote Markt in Raalte?

De politie zoekt getuigen van een grote vechtpartij die in de nacht van vrijdag op zaterdag (10 maart) plaatsvond omstreeks tien over twee op de Grote Markt in Raalte. Bij de vechtpartij op het dorpsplein waren ongeveer twintig personen betrokken. Door een omwonende zijn filmopnames gemaakt. Op de beelden is te zien dat er een man, die op de grond ligt, tegen zijn hoofd wordt getrapt. De politie onderzoekt deze geweldsexplosie en zoekt getuigen die meer informatie hebben. De politie komt ook graag in contact met mensen die filmopnames hebben gemaakt van de vechtpartij.