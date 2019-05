Wie wil bouwen, krijgt sneller vergunning in gemeente Raalte

Scholieren Carmel College naar Mont Ventoux in strijd tegen ALS

21 mei Zelfs de legendarische Mont Ventoux beklimmen vmbo-leerlingen van Carmel College Salland om geld in te zamelen voor de strijd tegen de spierziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Ze komen volgende week in beweging voor het goede doel in hun eigen schoolgebouw in Raalte.