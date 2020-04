Wijkagent Rutger uit Raalte zet graffiti in om jongeren bewust te maken van 'coronaregels’

Geldboete van tienduizen­den euro's als eis na dodelijk bedrijfson­ge­val in Heeten: ‘Bedrijf nam bewust risico’

17:44 Het dodelijke bedrijfsongeval in Heeten in oktober 2016 was het gevolg van een bewust genomen risico door het betonbedrijf. Dat stelde het Openbaar Ministerie, dat maandag een boete van 60.000 euro waarvan 20.000 euro voorwaardelijk eiste.