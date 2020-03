Wijkbewoners in Heino moeten auto deels op de stoep parkeren volgens Lokaal Alternatief

Alfons Schotman uit Raalte vecht tot bittere eind tegen ‘op hol geslagen’ flitser en gaat in hoger beroep

11 maart Er is iets mis met flitspaal 3552 op de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Dat vindt Alfons Schotman, bedrijfsleider van wasserij Lips Plus uit Raalte. Zijn chauffeurs rijden in 2018 negen snelheidsboetes bij elkaar. Dat kan volgens hem niet kloppen. Drie keer kan hij de rechters niet overtuigen, maar Schotman gaat door. Hij gaat in hoger beroep om zijn gelijk te krijgen.