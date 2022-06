Willeke Alberti moet leed na pandemie verzachten op speciaal seniorenfeest in Heino: ‘Samen zijn’

In coronatijd was het niet ongewoon. Veel eenzame ouderen, weinig vertier, bezoekjes door (klein) kinderen die er veelal niet waren en veel zorgen over het wel of niet oplopen van het coronavirus. Dit heeft een spoor van eenzaamheid opgeleverd.

Een ondernemer in Heino die zich liever niet bekendmaakt, heeft dit aan het denken gezet en de Heinose muziekvereniging gevraagd om eens mee te denken of zij daarin iets kan betekenen. Met het binnenhalen van Willeke Alberti denken zij voor deze doelgroep ‘een mooi concert’ te kunnen neerzetten wat voor elke senior in Heino gratis toegankelijk is.

Maatje

Alle senioren wordt die zaterdag gevraagd een maatje mee te brengen zodat ze het feest allemaal mee kunnen vieren. ‘Denk hierbij aan een buurman die slecht ter been is, een zus die het lastig vindt om alleen ergens naar toe te gaan of gewoon samen met alle senioren uit de straat. Het concert is gratis toegankelijk en er wordt een hapje en een drankje geserveerd. Alles is gratis.’

Om 14.00 uur zal eerst de Heinose muziekvereniging optreden met bekende hits van vroeger. Na de pauze zal Willeke Alberti samen met haar band een programma brengen. Beide muzikale clubs werken daarbij samen. Met de nummers Samen zijn en Telkens weer wordt de middag afgesloten.

Via allerlei ouderorganisaties (KBO, kerken, Stichting ouderwerk Heino, Zonnebloem)hebben alle mensen uit de doelgroep een flyer ontvangen hoe ze zich kunnen opgeven. Dat is wel een vereiste. Ook via het mailadres willeke@onsgenoegenheino.nl of het nummer 06-12298390 is dat mogelijk.