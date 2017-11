Willem van Hanegem prijst trainer John van 't Schip

PEC Zwolle speelt leuk en aantrekkelijk voetbal, omdat John van 't Schip zich van alle trainers het minst met zijn ploeg bemoeit. Henk ten Cate had bondscoach van Nederland moeten zijn. Ja, Willem van Hanegem (73) nam maandagavond in Heino zowel de supporters van PEC Zwolle als van Go Ahead Eagles voor zich in.

Na Johan Cruijff is hij de beste voetballer die Nederland ooit heeft voortgebracht. Daar zijn de kenners het wel over eens. Met uitzondering van Willem van Hanegem zelf. Eddy van der Ley, spreekstalmeester van het voetbalcafé van de Vrienden van VV Heino, noemde hem een hele grote. Het fenomeen reageerde nuchter: ,,Ik ben nooit groter geweest dan 1,85 meter. Door de ouderdom ben ik met enkele centimeters gekrompen.''

Wanneer Van Hanegem naar zijn mening over voetbal wordt gevraagd, verruilt hij valse bescheidenheid voor spontaniteit. Dan spreekt De Kromme rechttoe en rechtaan. En noemt hij man en paard.

Hij is bloedserieus als hij Van 't Schip prijst omdat zijn spelers het op het veld zelf mogen uitzoeken. ,,Ernst Happel had maar zeven minuten nodig om de tactiek uit te leggen. Tegenwoordig lijkt het wel of trainers een schilderij maken. Met gele en blauwe looplijnen. Daardoor lopen de spelers elkaar alleen maar in de weg. Het is veel beter om ze zelf te laten ontdekken wat ze moeten doen in verschillende situaties. Nederland speelde op het WK van 2014 zijn beste wedstrijd tegen Brazilië. Omdat de spelers toen vrijuit mochten spelen.''

Bondscoach

Henk ten Cate, oud-speler en -trainer van Go Ahead, had volgens Van Hanegem in plaats van Dick Advocaat bondscoach moeten worden. ,,Dat is Henk door Hans van Breukelen voor honderd procent toegezegd. Henk zei me zelf dat het in orde was en Hans heeft me dat bevestigd. Maar 's avonds werd Van Breukelen teruggefloten en was het ineens over.''

Ten Cate is volgens Van Hanegem minder bedreven op de golfbaan. ,,Henk is een grappige golfer, omdat hij denkt dat hij het goed kan. Soms belt hij me 's ochtends om half zeven al wakker. 'Ik ben in topvorm', roept hij dan. Maar eigenlijk kan hij er geen klote van.''

Schlagerzanger

De talrijke bezoekers mochten zich gelukkig prijzen dat ze bij Van Hanegem aan de lippen konden hangen. Hij had ter hoogte van Deventer overwogen rechtsomkeer te maken, omdat Van der Ley hem de route niet goed had uitgelegd. ,,Ik was al bang dat ik op weg was naar de Duitse Schlagerzanger Heino.''