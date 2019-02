Willie Oosterhuis is nu ook privé failliet

Dorpsquiz doet beroep op geheugen senioren Raalte

19 februari Ouderzorgspecialist ZGR daagt senioren in de gemeente Raalte uit om een dorpsquiz te spelen. De dorps- of pubquiz bestaat uit een aantal categorieën vragen en is al jaren een bekend fenomeen in de regio. Met name jongeren spelen het veel. Maar niet eerder is er speciaal een quiz voor senioren in elkaar gezet.