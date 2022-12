Windmolens op Raalter erven straks mogelijk stuk hoger, boer Berend is blij: ‘Er is nu beweging’

Internatio­naal handbal beheerst eind december Tijenraan in Raalte: clinics en wedstrij­den

In Sportcentrum Tijenraan vinden eind december de Handbaldagen plaats. In de sporthal in Raalte kunnen liefhebbers van de sport op 27, 28 en 29 december terecht voor drie dagen boordevol handbal.

13 december