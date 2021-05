‘Winkel met het paard’ verdwijnt na 125 jaar uit Heetens straatbeeld

VIDEO Erwin Nyhoff kruipt in de huid van blueslegen­de Harry Muskee: ‘Ik ga acteren, word ik wel zenuwach­tig van’

11 mei De zenuwen slaan langzaam maar zeker toe bij Erwin Nyhoff. Want ga er maar aan staan: de Sallandse zanger/gitarist maakt in september zijn debuut als acteur. De 48-jarige muzikant uit Heeten kruipt dan voor een reeks openluchttheatervoorstellingen - Muskee, so many roads - in de huid van de Drentse blueslegende Harry Muskee. ,,Toen ze me vroegen, zei ik: Als ’t maar geen musical wordt, want dan doe ik niet mee.’’