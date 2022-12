Winterwandeling in Raalte voor Rico’s Foundation Cambodja: ‘Betere toekomst voor kinderen’

Vrouw uit Luttenberg kocht alles wat ze wilde, maar moet nu cel in voor miljoenen­frau­de

De rechtbank in Zwolle heeft een 52-jarige Engelse die in Luttenberg woont donderdag 2 jaar cel opgelegd. Samen met haar inmiddels overleden man waste Lisa C. 3,2 miljoen euro wit op basis van vervalste facturen. De vrouw investeerde het criminele geld in dure huizen, jachten en auto’s.

