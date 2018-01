Wisseling van de wacht bij Flierefluiter

De nieuwe kapitein staat kennelijk ook een andere koers voor ogen voor het familiebedrijf. Hij werkt eraan om de reputatie van het bedrijf te verbeteren. Want te vaak naar zijn zin kwam de Flierefluiter negatief in het nieuws. Buren klaagden voortdurend over overlast en de overheid gaf de eigenaar geregeld een veeg uit de pan, omdat hij buiten de paden van wet- en regelgeving trad.

Stamgast

Pronk hoopt dit jaar een nieuw spectaculair speeltoestel voor oudere kinderen en hun ouders te presenteren. ,,Ik vertel nog niet wat het precies is want we zijn nu nog in overleg met leveranciers en de gemeente. Maar het ziet er veelbelovend uit. Als dit allemaal doorgaat zijn we de eerste in Nederland en naar mijn weten ook in Europa met het nieuwe toestel.''