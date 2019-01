Wolf in 2019 al vier keer gemeld in Overijssel, zeven schapen aangevallen

De wolf lijkt het nieuwe jaar flink actief in de regio. Er zijn in 2019 al vier schadevergoedingen voor gebeten schapen aangevraagd, waaronder in Heino, Dalmsholte, Bergentheim en Beerzerveld. Het gaat in totaal om zeven schapen.

De meldingen zijn op 5 en 6 januari 2019 gemaakt. Of het inderdaad een wolf was die de dieren heeft gebeten moet nog uit onderzoek blijken. Dat gebeurt met behulp van DNA-analyse. De wolf sloeg in 2018 in totaal zeven keer toe in de regio, daarbij kwamen uiteindelijk 38 schapen om het leven. Dat wordt duidelijk uit nieuwe cijfers van bureau Bij12.

Wolf definitief bewezen

Het merendeel van de gebeten schapen in 2018, 31 om precies te zijn, werd in Laag Zuthem gebeten. De overige zeven gevallen werden gemeld in Heino, Den Ham, Slagharen. Bij al deze gevallen is volgens Bij12 ‘definitief bewezen’ dat er inderdaad sprake was van een wolf.

In Nederland werden er in 2018 in totaal voor vijftien incidenten bedragen uitgekeerd voor geleden schade door de wolf. Er zijn bij deze gevallen 75 schapen gemeld. Drie meldingen uit 2018 worden momenteel nog onderzocht, het gaat om zeven schapen. In totaal in 2018 is er in Nederland zo'n 12.200 euro getaxeerd aan schade voor eigenaren van (dood)gebeten schapen. Ongeveer 4670 euro is geleden door eigenaren in deze regio.

Langzame afhandeling schade

Een woordvoerder van Bij12 bevestigt dat er klachten zijn geweest over een trage afhandeling van schade door Bij12. Hij zegt de klachten te betreuren en stelt dat er de afgelopen weken juist flinke stappen gemaakt zijn. ,,De klachten zijn vervelend, daar proberen we iets aan te doen. Inmiddels hebben we nagenoeg alle meldingen van 2018 afgehandeld. We hebben de afgelopen wekend het tempo omhoog geschroefd.’’

DNA-analyse

De analyse van DNA-materiaal, waarbij bekeken wordt of er inderdaad sprake is van een wolf, kost bij iedere melding ongeveer een maand tijd. Dit wordt gedaan door Wageningen Environmental Research (WENR). ,,Deze afhandeling van schade is nog relatief nieuw, we hebben nu wat meer ervaring opgedaan en dat zal de komende periode zijn vruchten afwerpen’’, aldus de woordvoerder. Uit de lijst met afgehandelde meldingen wordt duidelijk dat er soms verschillen zijn in de vergoedingen per schaap. ,,Er is inderdaad soms sprake van een verschil, dat ligt vooral aan de waarde van de schapen, die kan uiteen lopen. Niet ieder schaap is hetzelfde.’’