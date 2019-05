Woningbouw Heino lijkt gelopen race

Tennisvere­ni­ging Heino luidt noodklok

22:53 Tennisvereniging Heino stevent af op een faillissement, als de gemeente Raalte haar niet met geld en juridische bijstand helpt. Die zorgelijke situatie schetste Tineke van der Bruggen van de club donderdagavond in het Rond-de-tafelgesprek in de horecazaak Bij Ne9en in Heino. De tennissers zijn in zwaar weer beland door de impasse rond de bouw van hun clubhuis.