Woningbouw Luttenberg stuit op protest in dorp

Overweldi­gen­de steun in de rug tijdens Strijd van Salland

24 juni Strijd van Salland op Sportpark de Kampen in Heino begon zondag met een indrukwekkende stilte. In gebaar, tijdens het moment waarop werd stilgestaan bij het doel van het evenement. Daarbij ging een groot hart met de tekst ‘Tussen hemel en aarde’ voor even de lucht in. En in woord, tijdens het nummer Doodse Stilte. Rocker Hendrik Jan Bökkers zong het gevoelvol met een rauw randje. Voorlopige opbrengst: zowat een ton aan euro's voor het goede doel.