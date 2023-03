Woningbouw op boerenerf in Luttenberg wekt discussie: ‘Buitengebied moet geen villawijk worden’

Onderzoek Hoe aanpak gevaarlijk kruispunt op N35 bij Raalte op z'n gat ligt: ‘Freefight en Hulk Ho­gan'

Hoe kan het dat er al jarenlang gepraat wordt over de aanpak van Kruispunt Raalte, maar dat gesprekken niets anders dan vertraging opleverden? Het antwoord is even simpel als ingewikkeld. Gekibbel achter de schermen zorgt ervoor dat het project na jaren terug bij af is. Ambtenaren liggen vaker overhoop dan dat ze het eens worden, blijkt uit documenten in handen van de Stentor.