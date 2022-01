Woonwagenfamilies uit Heino moeten donderdag hun caravans weghalen bij gemeentehuis Raalte

PEC-voetbal­ster Jill (18) kampt nog altijd met naweeën van hersen­schud­ding: ‘De klachten bleven terugkomen’

Bijna na een jaar geleden zei ESPN-commentator Frank Wielaard live op televisie dat ze de allerbeste van het veld was. Jill Diekman (18) regisseerde de vrouwen van PEC Zwolle in Amsterdam toen naar de winst tegen Ajax. Hoe anders is het nu. Zaterdag staat het bekerduel met Be Quick’28 op het programma. Andermaal zonder de speelster uit Raalte, die nu al bijna vier maanden aan de kant staat. ,,Dit accepteren is echt heel lastig.”

