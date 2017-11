Wordt kickboksen het nieuwe voetbal?

Bijna alle leerlingen slaagden, meldt Inge Schuurman-Hirschler namens de sportorganisatie. Het examen is ingesteld om jeugdleden extra te motiveren. Kinderen krijgen de techniek onder de knie, maar leren ook over respect, discipline en zelfvertrouwen.

Aanmeldingen Ook bij Sportservice Zwolle merken ze dat er veel belangstelling is voor kickboksen. Dat blijkt onder meer uit het aantal aanmeldingen bij sportscholen die via het Jeugdsportfonds Zwolle lopen. Na voetbal is kickboksen het meest in trek.

Derde locatie

Tabonon (Thai Boxing Noord Oost Nederland) is een van de grootste vechtsportscholen van Nederland en laat kinderen toe vanaf vijf jaar. Afgelopen september werd de derde locatie van Tabonon geopend. Die zit in Raalte. De andere twee scholen zitten in Stadshagen en Diezerpoort in Zwolle. Tabonon is ook verbonden aan de sportopleidingen Calo en CIOS.