Publiek krijgt beter zicht op ijspret in hartje Raalte

6:00 Voorbijgangers krijgen beter zicht op de nostalgische ijspret en de schaatsbaan op de Grote Markt zal bovendien een meter in de breedte groeien. Verder blijft veel bij het oude, want de eerste editie van Raalte on Ice was vorig jaar een doorslaand succes. Schaatsers kunnen er van 8 december tot 6 januari terecht.