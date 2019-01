Yairo uit Raalte (11): 'Beter een piraat dan een jongen van de straat’

Vertrouwe­lij­ke tip over bijthond ligt op straat door fout gemeente Raalte

25 januari Een vertrouwelijke brief waarin de gemeente Raalte wordt gewezen op de aanwezigheid van bijthond Luna in het buitengebied in die plaats, is op straat komen te liggen. Door een fout van de gemeente stond de brief met namen van mensen die over de hond aan de bel trekken korte tijd op de website van Raalte. Raalte heeft de brief offline gehaald en zelf actief melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.