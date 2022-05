Zandvlakte doemt op naast sporthal Hoogerheyne in Heino: ‘Beachveld voor ons allemaal een experiment’

Politie gaat kopschopin­ci­dent Raalte tóch onderzoe­ken: ‘Moeten een streep trekken’

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie starten tóch een onderzoek naar het kopschopincident in Raalte. Twee mannen werden flink toegetakeld op Koningsdag in het centrum van Raalte. Op beelden die massaal bekeken worden op sociale media, is te zien dat twee mannen meerdere keren tegen het hoofd worden geschopt. ,,Het gaat om de ernst van het gebruikte geweld in de publieke ruimte.”

28 april