Zeer grote brand bij eierverwerker in Raalte, rook trekt over naastgelegen woonwijk

Eindelijk weer publiek in de zaal: Handbal­sters Kwiek Raalte spelen als eerste wedstrijd met fans erbij

27 mei Er wordt zaterdagavond in sporthal Tijenraan niet alleen gekeken hoe de spelers van Kwiek en tegenstander Quintus presteren. Ook het gedrag van de 130 aanwezige, vooraf geteste toeschouwers wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het eredivisieduel in Raalte is de eerste handbalwedstrijd in Nederland dat als testevenement is aangemerkt.