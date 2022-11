Zeldzame Tweede Wereldoorlog-vondsten in Lierderholthuis: ‘We moeten de EOD bellen’

‘Positief verrast’ GroenLinks krijgt gehele raad Raalte mee voor onderzoek naar zonnewal bij Raal­te-Noord

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een geluidswal vol zonnepanelen langs de N35 in Raalte. Een voorstel van GroenLinks in de begrotingsraad donderdagavond heeft de steun van de gehele gemeenteraad gekregen. Tussen de N35 en Raalte-Noord moet op termijn een geluidswal komen, zodat in de nog te bouwen nieuwbouwwijk niet te veel verkeersgeluid is te horen.

11 november