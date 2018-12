Zelfs professionele darters vinden hun weg naar Mariënheem

Nog genoeg te doen in Raalte voor betrokken so­cial-me­dia-burgemees­ter Dadema

23 december Wie zijn licht opsteekt over Martijn Dadema (43, GroenLinks) in Raalte hoort al langer goeds, maar nu dreigt landelijke erkenning voor de burgemeester van Raalte. Hij is in de running voor ‘beste lokale bestuurder van 2018', een verkiezing van vakblad Binnenlands Bestuur. Wat is zijn geheim?