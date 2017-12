Zelfs voor cross is de modderpoel in Luttenberg te groot

,,Er zijn zoveel bomen gekapt, en er is met tractoren door het gebied gereden, het is lastig’’, zegt Betsie van Gendt (70), die voor de veertigste maal tekent voor de organisatie. ,, De paden zijn tweemaal zo breed geworden en er zijn allemaal diepe sporen. Blubber en nat. Poeh, op sommige plekken staat er zoveel water. Het is bijna niet te doen.’’

,,Ik ben degene die de loop heeft geïntroduceerd’’, zegt Betsie van Gendt, die in 2016 werd benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege haar vele vrijwilligerswerk. ,,Er waren in die tijd wat loopevenementen vanuit de gemeente. ‘Kunnen jullie ook niet een route bij ons uitzetten’, heb ik toen gevraagd. En zo is het gekomen. Het eerste jaar waren er iets van 78 deelnemers. Alles ging handmatig. Inschrijvingen, tijdwaarneming, uitslagen, de startnummers. Op een gegeven moment kwamen er plastic startnummers, die hebben we toen besteld.’’

,,Ja, op een geven moment ging het meeste elektronisch. En sinds we aangesloten zijn bij het Sallands Cross Circuit hebben we veel minder losse inschrijvingen te verwerken. Het merendeel schrijft in via het circuit. In de afgelopen jaren hadden we steeds ruim 600 deelnemers.’’

,,Nee, helaas, ik ben met hardlopen gestopt door een knieblessure. Ik volleybal en tennis nog wel, maar met lopen ben ik op een gegeven moment gestopt. Toen ik in 1974 in Luttenberg kwam wonen, kwam ik uit Deventer bij de atletiekvereniging vandaan. Toen hebben we hier een sportclub opgericht en daaruit is van alles voortgekomen. Waaronder deze crossloop. Ik deed zelf altijd mee. Het gebeurde ook een keer dat ik nog bezig was met de inschrijvingen en toen waren ze al gestart. Ben ik er maar snel achteraan gegaan.’’