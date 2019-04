Zendingspiloot uit Papoea-Nieuw-Guinea landt even op thuisbasis Laag Zuthem

Stress om droogte slaat Sallandse paasvuur­bou­wers niet uit het veld

26 april Het waren spannende weken voor alle paasvuurbouwers in onze regio. Vanwege de aanhoudende droogte was het lange tijd onduidelijk of de traditionele bulten aangestoken mochten worden. In Raalte werden uiteindelijk vijf grote paasvuren toegestaan. In Olst-Wijhe werd alles verboden. Een enkele bult wordt mogelijk alsnog aangestoken.