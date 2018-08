Zenuwslopend spel voor kunstenaars in kraanmachine op Heinose Pompdagen

Carmel College Raalte collec­teert mee voor oogstgave

14 augustus Het oogstfeest Stöppelhaene in Raalte en de oogstgave zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorafgaand aan het vijfdaagse festijn, dat woensdag losbarst, gaan het komend weekeinde tussen de 250 en driehonderd vrijwilligers op pad om geld in te zamelen. Ze collecteren zaterdag en zondag in Raalte-dorp en de andere kernen van de gemeente.