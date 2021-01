Zes marathons in twaalf weken: Raaltenaar Hans Groen zet zijn woonplaats letterlijk op de kaart

Snel duidelijk­heid nodig voor doorgaan Legends of Rock Raalte: ‘Dit is geen klein feestje meer’

11 januari Organisator Maurice Endeman kan nog niet zeggen of er dit jaar een Legends of Rock komt in Raalte. Het festival vol tributebands staat vooralsnog gepland voor vrijdag 11 en zaterdag 12 juni. ,,Er is nog te veel onduidelijk’’, zegt Endeman.