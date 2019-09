Zes verdachten terecht voor grootschalige vuurwerkhandel in Raalte

Honderden kilo's vuurwerk

Joyce van T. (31) was de verzender, maar zij verwees naar haar man, de 35-jarige Gerrit H. Hij vroeg haar het pakket bij een postagentschap te versturen. Ze wist niets van de inhoud, zei ze. In de woning vond de politie een voorraadlijst en meerdere bestellijsten voor vuurwerk. Ook werd een contract voor de huur van een garagebox aangetroffen. In die box in Zwolle lag honderden kilo’s aan vuurwerk. In het vervolg van het onderzoek werden nog vier verdachten aangehouden. Twee daarvan hebben te maken met een Mercedes Benz vrachtwagen die op 1 december in Olst werd geparkeerd. Daarin zat ruim 700 kilo vuurwerk.

Witwassen

Maandagochtend stonden Van T. en haar man H. terecht in de rechtbank in Zwolle. De zaak van H. is naar donderdag verschoven omdat zijn advocaat ziek is. De officier van justitie achtte de vrouw verantwoordelijk voor het witwassen van de bijna 20.000 euro. Ook wordt haar bezit van munitie verweten. Ze wist wel degelijk van de vuurwerkhandel van haar man, stelde de officier. H. is bovendien al eerder veroordeeld voor illegale vuurwerkhandel. Ook lag er een ‘jammer’ in de woning, volgens het OM bekend uit het criminele circuit om radioverkeer – of afluisterapparatuur – te verstoren. Tegen Van T., die niet op de zitting was, is 200 uur taakstraf en 2 maanden cel voorwaardelijk geëist. Haar raadsman bepleitte vrijspraak. Er is niets dat bewijst dat ze ook maar iets met illegaal vuurwerk te maken had, zei hij. Ook wist ze niet van de munitie in huis. ,,Het enige dat haar wordt verweten, is dat ze daar woonde.’'