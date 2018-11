Zo blijft ook jouw hond rustig tijdens de jaarwisseling

In een lezing over vuurwerkangst bij honden leggen de eigenaren van de Raalter hondenschool Wiggers uit dat voorkomen beter is dan genezen. Je hond laten wennen aan het knallen, de lichtflitsen en de kruitgeur van vuurwerk, dat is een stap in de goede richting. Ook als je pup nog nooit een jaarwisseling heeft meegemaakt. ,,Extreem angstige honden zouden eigenlijk het hele jaar door moeten oefenen", oordeelt Rosa Wiggers, ,,maar als we deze lezing in februari zouden houden, luistert er geen hond."