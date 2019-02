Zo klinkt avontuur van Nijntje in het Sallands, boekjes ‘fietsen’ de winkel in Raalte uit

D66 praat over verande­rin­gen in buitenge­bied

11:01 D66 in de provincie Overijssel en de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte gaan inwoners van Salland vragen naar hun mening over veranderingen in het buitengebied. De partij wijst daarbij op het grote belang van het verbod op asbestdaken in 2024.