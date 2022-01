Zo ziet het vernieuwde centrum van Raalte eruit: ‘Het wordt echt weer het centrale punt van het dorp’

Sloopkogel door ‘Straathof-stal­len’ Mariënheem: eigenaar creëert in ruil daarvoor landgoed met 12 huizen in Raalte

Als het aan de gemeente Raalte en grondeigenaar Henry Franken ligt, gaan de voormalige ‘Straathof-stallen’ in Mariënheem tegen de vlakte. Daarmee worden zoveel stalmeters gesloopt, dat er twaalf woningen voor terugkomen. Die komen echter niet in het dorp zelf. Vlakbij Kruispunt Bos in Raalte komt een nieuw landgoed waar de nieuwe woningen verspreid over verschillende erven zullen komen.

23 december