Zo zorgt Raalte ervoor dat wachttijd voor rijbewijs en paspoort kort blijft

Pim (9) heeft een stootje voor bij oude biljarters in Raalte

27 mei De leden van biljartclub Raalte’90 laten gewoonlijk geen buitenstaander toe in hun speelzaal van ivoren ballen en groene lakens. Behalve dan de pas 9-jarige Pim Deventer. Omdat hij zo enthousiast is, wordt hij oogluikend toegelaten in dit milieu van vergrijsde en kale koppen. Ondanks de ledenstop.