Zomervoorleesfeest voor peuters en kleuters in Raalte

Bodemver­ont­rei­ni­ging zit herontwik­ke­ling Raalter Pauluskerk in de weg: ‘Hoe zwaar weten we nog niet’

Het duurt langer voordat bekend is wat er met de Pauluskerk in Raalte gaat gebeuren. Het parochiebestuur van de Parochie Heilig Kruis onderzoekt al maanden wat een nieuwe invulling voor de kerk kan zijn. Uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van verontreiniging, waardoor een tweede onderzoek nodig is. ,,Door gebrek aan personeel duurt het lang.”

12 juli