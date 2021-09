Zonder bezwaren kan de bouw van vernieuwd dorpshart Lierderholthuis in november beginnen

VIDEO Reed bestuurder gecrashte auto Broekland zonder rijbewijs? Politie: ‘We weten dat er filmpjes circuleren’

30 augustus Op internet circuleren beelden die mogelijk zijn gemaakt in de auto die zaterdagnacht hard tegen een boom in het Sallandse dorp Broekland knalde. Op die beelden zou te zien zijn dat er veel te hard is gereden - 140 kilometer per uur op de provinciale weg - én bovendien een minderjarige achter het stuur zou zitten. De politie laat weten de situatie te onderzoeken. ,,We bekijken alle scenario's.”