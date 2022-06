Zonder coronasteun had Sportbedrijf Raalte een gat van een half miljoen euro, nu schrijft het zwarte cijfers

Meer dan 515.000 euro in de min. Het staat er echt als je kijkt in de jaarrekening van Sportbedrijf Raalte. Maar het afgelopen jaar konden de locaties van het sportbedrijf nog minder open dan tijdens het eerste coronajaar in 2020. En sinds dat eerste coronajaar is heel wat veranderd qua compensaties. En dat is de grote reden waarom directeur Henry Bronkhorst zwarte cijfers kan schrijven: 79.000 euro in de plus.