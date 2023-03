Zonder dat ze het wisten, bezong Höllenboer de dood van eigen bandlid: ‘Zo eindigde Bas’

Stikstofbe­re­ke­ning? Rood en groen gebied? Regels rond paasvuur zorgen in Hancate voor verwarring

Een klein paasvuur kan in de provincie Overijssel nog weleens de sleutel naar succes zijn. Als de stikstofuitstoot meevalt, is de kans namelijk veel groter dat het vreugdevuur mag doorgaan. Het paasvuur in Hancate is met zijn 500 kuub hout niet te groot en daarom gaat de fik er eerste paasdag gewoon in.