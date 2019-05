Zonder Rohda Raalte geen leven voor Tonnie Paalman (91)

Taakstraf voor vrouw uit Raalte die valse documenten gaf om verblijfs­ver­gun­ning te krijgen

24 mei Een Iraanse vrouw, woonachtig in Raalte, die met valse documenten en gegevens bij de IND heeft geprobeerd een verblijfsvergunning te krijgen, is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een taakstraf. Volgens de rechter heeft Faranak M. (38) het vertrouwen van de Nederlandse overheid geschaad.