Zonder Rohda Raalte geen leven voor Tonnie Paalman (91)

Voor Tonnie Paalman zit dat er helaas niet meer in. Wel staat het oudste lid van de jubilerende voetbalclub regelmatig langs de lijn. Soms mopperend, soms juichend. ,,Het is maar net hoe ze spelen. En dan zeg ik potverdorie. Kan dat niet anders”, bekent Paalman. ,,Ja soms maak ik me nog wel eens druk. En ik pik ze er nog steeds uit hoor, die ene, met het juiste balgevoel.”

Zelf schopt de veteraan het niet verder dan twee keer meespelen in het eerste elftal. Hij is dan een jaar of twintig. De eerste keer scoort de jonge Tonnie twee goals. De allermooiste gedurende zijn 80-jarige lidmaatschap vindt Paalman zelf. ,,Vanuit de corner ging de bal erin. Toen moest ik weer terug naar het tweede. Ze vonden me denk ik niet goed genoeg.”