Zonnepark Heeten april 2018 operationeel

Voor de realisatie van het park is de financiering afgedekt door het Energiefonds Overijssel, dat een lening verstrekt onder gunstige condities. De Coöperatie brengt financiële middelen in van circa 250.000 euro. Dit eigen vermogen zal na opening van het Energiepark via crowdfunding worden vergaard. Het doel is om zoveel mogelijk lokale deelnemers te interesseren. Inmiddels hebben zich al geïnteresseerde partijen gemeld die een overbruggingskrediet hebben verstrekt, in afwachting van de crowdfunding.