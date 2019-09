Zonneweide op komst in Raalte volgens nieuwe richtlijnen: buurt en provincie nog niet tevreden

Heinoër Jonkman wil meepraten over bedrijven­ter­rein ‘in weiland’

10 september Flip Jonkman uit Heino is boos op de gemeente Raalte, omdat zij hem niet heeft ingelicht over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort. Jonkman is ervan overtuigd dat de gemeente deze wil realiseren in het weiland waaraan zijn tuin grenst. ,,Dit is de enige locatie in Heino waar plek is voor 3,5 hectare.”