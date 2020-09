Zoon van echtpaar uit Heino na eis van 8 jaar voor ‘zeilbootmoord’: ‘Vader is onschuldig, laat ik daar duidelijk over zijn’

Veel meer onderzoek nodig in zaak ‘zeil­bootmoord’ waarbij Heinose Durdana om het leven kwam

24 december Is Durdana de Bruijn gedood door haar man of toch bij een overval door piraten? Het oordeel van de rechtbank over of Peter P. (64) uit Heino in 2015 zijn vrouw op hun schip de Lazy Duck om het leven bracht laat nog vele maanden op zich wachten. Bij een regiezitting in de Utrechtse rechtbank bleek dat er waarschijnlijk nog diverse sporenonderzoeken en verhoren zullen worden gedaan. De rechtbank overweegt daarbij ook om nog een reconstructie te doen en op het schip -de plaats delict- zelf te gaan kijken.