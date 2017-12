Zorg in Raalte: 'Vestiging bedrijven in buitengebied concurrerend voor bedrijventerrein'

Nieuwe Tijenraan opent deuren opnieuw iets later

17:23 Bijvoorbeeld sportverenigingen en leerlingen van scholen moeten geduld koesteren voordat ze de twee nieuwe sporthallen en het overdekte zwembad in Raalte kunnen uitproberen. Het moment waarop ze Tijenraan in gebruik kunnen nemen, is opnieuw uitgesteld. Eerst was het streven vóór de kerst, later schoof het op naar januari en nu wordt gemikt op 1 februari.